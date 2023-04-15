Польша просит у США защиты от России и для этого ей нужны ракеты Interia: Польша потребовала от США передать ей ракеты модели JASSM-XR для защиты от России

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша обратилась к США с просьбой предоставить ракеты для защиты от возможной угрозы со стороны России, сообщает Interia. Президент Польши Матеуш Моравецкий посетил Соединенные Штаты с целью убедить Вашингтон выделить Варшаве крылатые ракеты JASSM-XR.

Эти ракеты могут быть запущены, например, с истребителей F-16 или F-35 Lightning II.

Польские власти стремятся получить указанные ракеты в свете недавнего заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении российского ядерного оружия на территории его страны.

Армия Польши ранее на фоне конфликта на Украине решила расширить программу добровольной подготовки граждан. Пройти ее могут и мужчины, и женщины. Краткосрочная программа военной подготовки будет занимать 16 дней.

Ранее польский историк и обозреватель Михал Крупа заявил, что американизация внешней политики опасно приблизила Варшаву к войне с Москвой. При этом в самом Вашингтоне неоконсерваторы могут гордиться тем, что польские политики превзошли себя в антироссийских настроениях и позиции заискивания перед Украиной. По его мнению, Россия выиграет в украинском конфликте, Польше же сейчас требуется появление Партии мира, иначе она не устоит от вмешательства в противостояние.