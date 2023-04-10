Польше отвели роль «деревенского дурачка» из-за позиции по Украине Chronicles: из-за американизации внешней политики Польша приблизилась к войне с Россией

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Варшава, Польша

Польский историк и обозреватель Михал Крупа заявил, что американизация внешней политики опасно приблизила Варшаву к войне с Москвой. При этом в самом Вашингтоне неоконсерваторы могут гордятся тем, что польские политики превзошли себя в антироссийских настроениях и позиции заискивания перед Украиной, отметил он в статье, опубликованной Chronicles.

Вполне можно ожидать, что Варшава доведет все это до абсолютной крайности и в конце концов будет выглядеть просто деревенским дурачком, — считает историк.

По его мнению, Россия выиграет в украинском конфликте, Польше же сейчас требуется появление Партии мира, иначе она не устоит от вмешательства в противостояние.

Как отметил Крупа, гражданские усилия поляков во имя мира следует направить на то, чтобы власти Варшавы не оказались в заблуждении из-за США. Воображаемый союзник в Вашингтоне радуется жертвам поляков ради ослабления России, предупредил историк.