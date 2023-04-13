Польша расширила программу добровольной военной подготовки на фоне СВО

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Армия Польши на фоне конфликта на Украине решила расширить программу добровольной подготовки граждан. Пройти ее могут и мужчины, и женщины, сообщили в Министерстве обороны государства. Краткосрочная программа военной подготовки будет занимать 16 дней.

В Минобороны Польши подчеркнули, что программа получила название «Тренируйся, как солдат». В рамках обучения поляки станут проходить стрелковую подготовку, ориентирование на местности, навыки ближнего боя и обращения с радиотехникой.

Кроме того, власти Польши пообещали добровольцам зарплату на период обучения. Им будут выплачивать сумму, эквивалентную €28 в сутки.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава рассматривает возможность размещения на территории республики производства боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Глава правительства при этом не стал уточнять, где будут применяться подобные снаряды. Он также отметил, что на предполагаемом предприятии можно было бы производить «суперсовременные боеприпасы».

Позднее Моравецкий сообщил, что Польша до июня получит 14 американских танков Abrams. По его словам, это поможет Варшаве защититься с востока.