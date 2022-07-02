РИА Новости: российские военные освободили Золотаревку РИА Новости: Вооруженным силам РФ осталось шесть километров до полного окружения Лисичанска

Российские войска взяли под контроль село Золотаревка в Попаснянском районе ЛНР, пишет РИА Новости. Сообщается, что для полного окружения Лисичанска остается освободить село Белогоровка, до которой остается около шести километров.

Сутками ранее стало известно, что силы ЛДНР вышли к Лисичанску. Об этом сообщил журналистам в пятницу представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что за трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская» и Лисичанский желатиновый завод.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что вопрос взятия Лисичанска может решиться в ближайшее время. По его словам, бои идут по периметру города, украинские войска несут большие потери.