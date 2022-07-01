Кадыров пообещал взять Лисичанск в ближайшее время

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что вопрос взятия Лисичанска может решиться в ближайшее время. По его словам, бои идут по периметру города, украинские войска несут большие потери.

Украинские войска несут большие и в то же время глупые бессмысленные потери. Вопрос взятия города решится в ближайшее время, — заявил Кадыров.

Ранее о том, что силы ЛДНР вышли к Лисичанску, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что за трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская» и Лисичанский желатиновый завод, а Вооруженные силы РФ продолжают успешное наступление. Как уточнил до этого посол ЛНР в России Родион Мирошник, украинские формирования полностью выбиты с территории нефтеперерабатывающего завода, в промзоне которого несколько дней велись перестрелки.