В Минобороны сообщили, что силы ЛДНР вышли к Лисичанску

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Силы ЛДНР вышли к Лисичанску, сообщил журналистам в пятницу представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он добавил, что за трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская» и Лисичанский желатиновый завод.

За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску, — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.

Сутками ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске территория НПЗ перешла под контроль российских военных и сил республики. По его словам, также проведена зачистка в районе городского завода РТИ.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Лисичанск может быть освобожден от ВСУ в ближайшее время. Он отметил «хорошие результаты» действий военных в данном районе, захват большого количества пленных и иностранного оружия.