Кадыров уточнил сроки освобождения Лисичанска Кадыров: Лисичанск может быть освобождён сегодня-завтра

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Город Лисичанск в Луганской Народной Республике может быть освобождён от украинских военных в ближайшее время, заявил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил «хорошие результаты» действий военных в данном районе, захват большого количества пленных и иностранного оружия.

Специалисты не дают прогнозов, когда можно завершить спецоперацию, которую начали в Лисичанске. Я как неспециалист говорю: сегодня-завтра мы там закончим, — сказал Кадыров.

Он добавил, что у российских военных появилась новая военная техника и новые силы, поскольку ранее вернувшиеся из командировки в Донецк и Луганск бойцы «уже отдохнули, пришли в себя».

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о перекрытии въездов и выездов из Лисичанска силами республики и российскими войсками. По его словам, котёл в районе города скоро закроется и украинские военные не смогут из него выйти. Он также сообщил об установлении контроля над территорией НПЗ и зачистке городского завода РТИ.