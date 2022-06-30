Посол ЛНР Мирошник: крышка Лисичанского котла вот-вот закроется

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

В настоящее время въезды в Лисичанск и выезды из города контролируются силами Луганской Народной Республики и российскими войсками. Подразделения ВСУ не смогут выйти из образующегося котла, сообщил в своём Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Крышка Лисичанского котла вот-вот закроется. На сегодня все более-менее значимые транспортные артерии из Лисичанска и в Лисичанск контролируются войсками России и ЛНР. Находившаяся ранее под огневым контролем трасса Лисичанск — Артёмовск теперь полностью перекрыта. Все попытки покинуть по ней образующийся у Лисичанска котёл теперь невозможны, — написал он.

По словам дипломата, в северо-западной части Лисичанска украинские военные предприняли попытку вырваться из города. В частности, покинуть город пыталась колонна с комсоставом 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, но попала под массированный артобстрел. Число погибших пока неизвестно, оно будет установлено позднее.

Ранее Мирошник сообщил, что полностью под контроль российских войск и сил ЛНР перешла территория НПЗ. Наряду с этим проведена зачистка района городского завода РТИ. Посол отметил, что украинские националисты при отступлении бросили всю военную технику.