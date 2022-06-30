В Лисичанске под контроль России и ЛНР перешла территория НПЗ Посол Мирошник: в Лисичанске под контроль России и ЛНР перешла территория НПЗ

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Вид с трассы Лисичанск — Золотое на Лисичанск

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске территория НПЗ перешла под контроль российских военных и сил республики. По его словам, также проведена зачистка в районе городского завода РТИ, сообщает РИА Новости.

Дипломат добавил, что украинские националисты бежали из города, побросав технику.

Территория крупнейшего на Украине нефтеперерабатывающего завода — Лисичанского — полностью перешла под контроль союзных войск. В промзоне предприятия перестрелки велись в течение нескольких дней, и сейчас украинские формирования полностью выбиты с территории завода, — уточнил Мирошник.

Ранее стало известно, что вечером 29 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил: передовые группы российских военных зашли в Лисичанск. Он уточнил, что в скором времени город будет освобождён.