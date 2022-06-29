Кадыров: передовые группы военных ВС РФ зашли в Лисичанск

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Передовые группы военных российских военных зашли в Лисичанск, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он уточнил, что в скором времени город будет освобожден.

В Лисичанск уже вошли первые передовые группы, город скоро будет освобожден от украинских оккупантов, — заявил Кадыров.

Ранее помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил, что из Лисичанска в район Северска вышли около 500 украинских военных и 74 наемника. По его словам, на текущий момент в Северске находятся шесть батальонов ВСУ, также прибывают иностранцы.

Ранее в Минобороны России рассказали о случаях оставления позиций и дезертирства украинских военнослужащих на Лисичанском направлении. По данным ведомства, это связано с критической продовольственной ситуацией.