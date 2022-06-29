В ЛНР заявили об отступлении сотен украинских военных из Лисичанска МВД ЛНР: из Лисичанска ночью вышли около 500 украинских военных и 74 наемника

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Из Лисичанска в район Северска за ночь вышли около 500 украинских военных и 74 наемника, сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент в Северске находятся шесть батальонов ВСУ, также прибывают иностранцы.

Из Лисичанска за эту ночь вышло порядка 500 вээсушников и 74 наемника в район Северска, — написал он.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские военные в массовом порядке отказываются восполнять потери ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния. По его словам, около 800 солдат отказались участвовать в боевых действиях, обвинив офицеров в некомпетентности и коррупции. Еще около 100 бойцов 10-й горно-штурмовой бригады отказались выполнять приказы командования, после чего их отстранили от службы и вывезли в Кременчуг для расследования.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что наплевательское отношение командования стало привычным для Вооруженных сил Украины. По его словам, украинские военные, сдавшиеся в плен во Врубовке ЛНР, «в один голос» жалуются на то, что их «бросили на произвол судьбы». Глава Чечни отметил, что в последнее время все больше пленных военнослужащих осознают эту «гнилую политику» руководства.