Кадыров: бойцы ВСУ все чаще жалуются на гнилую политику своего командования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что наплевательское отношение командования стало привычным для Вооруженных сил Украины. По его словам, сдавшиеся в плен во Врубовке ЛНР украинские военные «в один голос» жалуются на то, что их «бросили на произвол судьбы». Чеченский лидер отметил, что в последнее время все больше пленных военнослужащих осознают эту «гнилую политику» своего руководства.

Недавно <...> в освобожденном поселке Врубовка сдалась в плен очередная группа украинских военнослужащих. Все они в один голос твердят, что командование демонстрирует к ним явное наплевательское отношение и подобная практика приобретает повсеместный характер. Изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы — это и есть нынешние реалии украинских военных, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, украинцев призывают на фронт в принудительном порядке за любую административную провинность. В качестве доказательства Кадыров опубликовал видео с признанием пленных украинских солдат.

Естественно, такая работа не преследует цели достичь хоть какого-нибудь военного преимущества. Напротив, украинское командование использует таких людей в качестве потенциальных жертв и нередко само же и их расстреливает, — добавил глава Чечни.

Ранее сдавшийся в плен российским военным американский наемник Энди Хьюн рассказал о коррумпированности и неорганизованности командования ВСУ. Он пожаловался, что попал под Харьковом в плен, так как украинские командиры бросили его вместе с сослуживцем Александром Дрюке. Хьюн призвал иностранцев «дважды думать» перед отправкой воевать на стороне ВСУ.