Минобороны России заявило о массовом дезертирстве в ВСУ

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские солдаты массово отказываются восполнять потери страны из-за низкого морально-психологического состояния, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. По его словам, во время спецоперации с 19 мая было ранено и убито более 2100 бойцов 14-й бригады ВСУ. Около 800 украинских военных отказались участвовать в боевых действиях, обвинив офицеров в некомпетентности и коррупции, и около 100 бойцов 10-й горно-штурмовой бригады отказались слушать командование.

Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия, — сказал Конашенков.

Он добавил, что военнослужащих 10-й горно-штурмовой бригады после отказа подчиняться командованию отстранили от службы и вывезли в Кременчуг для расследования. Кроме того, 30-я механизированная бригада ВСУ лишилась значительной части командного состава, а в большинстве подразделений бригады не осталось ни одного офицера, подчеркнул Конашенков.

Используются любые предлоги по симуляции заболеваний. В большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера, — отметил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что наплевательское отношение командования стало привычным для Вооруженных сил Украины. По его словам, сдавшиеся в плен во Врубовке ЛНР украинские военные «в один голос» жалуются на то, что их «бросили на произвол судьбы». Чеченский глава отметил, что в последнее время все больше пленных военнослужащих осознают эту «гнилую политику» своего руководства.