МО РФ: в ВСУ начали дезертировать с Лисичанского направления из-за голода

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале о случаях оставления позиций и дезертирства украинских военнослужащих на Лисичанском направлении. По данным ведомства, это связано с критической продовольственной ситуацией.

Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих, — подчеркивается в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинские солдаты массово отказываются восполнять потери страны из-за низкого морально-психологического состояния. По его словам, около 800 украинских военных отказались участвовать в боевых действиях, обвинив офицеров в некомпетентности и коррупции. Еще около 100 бойцов 10-й горно-штурмовой бригады отказались слушать командование, после чего их отстранили от службы и вывезли в Кременчуг для расследования. Кроме того, 30-я механизированная бригада ВСУ лишилась значительной части командного состава, а в большинстве подразделений бригады не осталось ни одного офицера, которые используют любые предлоги для симуляции заболеваний.