Стало известно, кто на самом деле управляет РСЗО HIMARS на Украине РИА: американцы не доверяют украинцам и управляют РСЗО HIMARS сами

Фото: AFLO/Global Look Press

Американский РСЗО HIMARS

Американские РСЗО HIMARS, которые в данный момент работают на Южном направлении на Украине, укомплектованы военными НАТО и США, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ. Собеседник агентства пояснил, что натовцы не доверяют украинским военным, в связи с чем за их охрану и расчеты отвечают сами иностранцы. Уточняется, что в распоряжение солдат ВСУ попадают лишь время пуска и координаты целей.

Расчеты HIMARS укомплектованы военными НАТО, выведенными за штат, а охраняют установки связанные с Пентагоном ЧВК. Наведение на цель происходит через американские военные спутники, при этом натовцы не доверяют украинцам — в их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей, — сказано в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что по меньшей мере две HIMARS работают в районе Херсона, а остальные задействуются в Донбассе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин доложил, что США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS в рамках нового пакета военной помощи. Он уточнил, что новый пакет Соединенные Штаты предоставят Киеву на текущей неделе. Он также указал, что США уже передали Украине 12 из более 20 выделенных РСЗО HIMARS.

При этом официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что на Украину были поставлены ракеты для РСЗО HIMARS дальностью до 300 км. По его словам, после заявлений о поставках ракет для РСЗО HIMARS дальностью до 70 км представители Нармилиции находили обломки от ракет дальностью 110–120 км.