Пентагон анонсировал поставку Украине еще четырех РСЗО HIMARS

Фото: AFLO/Global Look Press

Система залпового огня (РСЗО) HIMARS

США передадут Украине еще четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в рамках нового пакета военной помощи. Его Соединенные Штаты предоставят Киеву на текущей неделе, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит РИА Новости.

Он будет включать еще четыре современные ракетные системы HIMARS, которые украинцы используют так эффективно и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя, — цитирует агентство министра.

По словам Остина, кроме HIMARS в пакет военной помощи включены боеприпасы для РСЗО и артиллерии.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает в текущем году поставки западными партнерами зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также ракет дальнего радиуса действия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Запад не просто накачивает Украину оружием, но и заставляет использовать его более рискованно. Он предупредил, что в случае поставок Киеву дальнобойного оружия географические задачи спецоперации расширятся.