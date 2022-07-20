Лавров рассказал о расширении географических задач спецоперации

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Географические задачи спецоперации на Украине изменились. Теперь в них входят не только Донецкая и Луганская народные республики, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, — сказал министр.

Он добавил, что в случае поставок Западом украинской армии дальнобойного оружия, географические задачи спецоперации отодвинутся еще дальше. По словам Лаврова, Москва не может допустить того, чтобы на подконтрольной киевским властям территории Украины находилось оружие, представляющее прямую угрозу России и республикам Донбасса.

Министр добавил, что цели спецоперации остаются прежними – денацификация и демилитаризация Украины.

Ранее Лавров отметил, что США и Великобритания не просто накачивают Украину оружием, но и заставляют использовать его более рискованно. Они также хотят столкнуть Россию с Европой, поскольку им это выгодно, уверен дипломат.