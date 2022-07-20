Лавров: США и Британия хотят столкнуть Россию с Европой

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

США и Великобритания, снабжая Украину оружием, хотят столкнуть Россию с Европой, поскольку им выгодно такое противостояние, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT. Министр иностранных дел добавил, что Запад продолжает удерживать Киев от любых шагов по урегулированию конфликта.

Хотят наши американские коллеги, британские коллеги, это англосаксонская штука, при активной поддержке немцев и поляков, и прибалтов, очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам это выгодно, потому что они сидят за проливами, за океанами, они далеко, — сказал министр.

Он отметил, что западные страны не только накачивают Украину оружием, но и заставляют использовать его все более рискованно.

Лавров указал, что Запад удерживает украинские власти от любых конструктивных шагов. Он выразил уверенность в том, что Киеву не позволят начать переговоры с Москвой до тех пор, пока решение об этом не примут США.

Ранее глава МИД заявил, что больше всего от антироссийских санкций страдает Европа. США таким образом готовят ее рынок для сбыта продукции своего военно-промышленного комплекса и сжиженного газа. По его словам, эти тенденции и почти полное слияние Евросоюза с НАТО делают разговоры о стратегической автономии ЕС «не более чем спектаклем», а внешняя политика коллективного Запада на самом деле является театром одного актера.