Лавров: Европа больше других страдает от антироссийских санкций

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

От санкций в отношении России больше всего страдает Европа. Вашингтон таким образом готовит ее рынок для сбыта продукции своего военно-промышленного комплекса и сжиженного газа, написал глава МИД России Сергей Лавров в статье для «Известий».

Европа, «построенная» Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву <...>, освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа, — отметил он.

По словам министра, эти тенденции и почти полное слияние Евросоюза с НАТО делают пока разговоры о стратегической автономии ЕС «не более чем спектаклем». Внешняя политика коллективного Запада на самом деле является театром одного актера и она последовательно ведет к поиску новых театров военных действий, добавил глава МИД.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС проявить стратегическое терпение, поскольку для достижения желаемого эффекта от антироссийских санкций может потребоваться много времени. По его словам, последствия введенных рестрикций могут быть не заметны сейчас. Он также отметил, что выбора у ЕС нет.