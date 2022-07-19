Глава Минобороны Украины рассказал о поставках новых ЗРК в страну Резников: Украина ожидает поставок новых ЗРК NASAMS и ракет дальнего радиуса действия

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Украина в текущем году ожидает от западных партнёров поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщил во время выступления по видеосвязи на конференции Атлантического совета (The Atlantic Council) министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, которые приводит РИА Новости, Киев также надеется получить ракеты дальнего радиуса действия.

Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждём NASAMS позднее в этом году, — сказал Резников.

Он также добавил, что верит в получение в будущем оружия дальнего радиуса действия от западных партнёров.

Такие решения будет легче принять после того, как наши партнеры убедятся, что мы полностью выполняем свои обязательства и эффективно используем всё снаряжение, которое получили, — подчеркнул глава украинского Минобороны.

Ранее в США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму около $820 млн. Пакет включает дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских ЗРК NASAMS, около 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов и четыре контрбатарейных радара.

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время США могут поставить дальнобойные ракеты для своих РСЗО HIMARS.

В свою очередь глава украинского Минобороны Резников не смог объяснить эффективность американских NASAMS.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что помощи Вашингтона недостаточно для того, чтобы победить в конфликте с Россией. Украинский лидер призвал США помочь как оружием, так и финансами.