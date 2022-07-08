Зеленский: помощь США недостаточна для победы в конфликте Зеленский заявил, что США недостаточно поддерживают Украину

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает эту помощь недостаточной, чтобы победить в конфликте с Россией, заявил он в интервью CNN. Украинский лидер призвал Вашингтон помочь как оружием, так и финансами.

Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить. Мы хотим увеличения этой помощи. Мы бьемся за свою территорию, мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами, — заявил Зеленский.

Он добавил, что США могут повлиять на решения европейских стран, «речь идет также о политической поддержке». Зеленский пожаловался, что некоторые страны Европы хотят баланса между Россией и Украиной, а также выразил надежду на то, что американский лидер Джо Байден посетит Киев.

Ранее Зеленский в ходе брифинга по итогам встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином заявил, что уже не рассчитывает получить западную авиацию, но надеется на системы противовоздушной обороны. Украинский лидер подчеркнул, что безопасность неба является приоритетной.