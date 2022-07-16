Украинский министр не смог оценить эффективность ЗРК NASAMS Украинский министр обороны Резников не смог объяснить эффективность американских NASAMS

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look press/Global Look Press

Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников не ответил на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставят США. Глава военного ведомства сослался на то, что он «не ракетчик, а юрист», сообщает РИА Новости.

Два зенитно-ракетных комплекса NASAMS поставят Киеву в рамках нового пакета военной помощи Вашингтона на сумму около $820 млн. Резников поблагодарил партнеров за серьезную помощь. При этом он заметил, что две боевые системы не смогут «защитить все небо Украины». На уточняющий вопрос, а какую именно часть страны они защитят, министр ответил уклончиво.

Я не готов ответить. Я не ракетчик, я — адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам про другие виды вооружений, про которые я раньше даже понятия не имел. А сегодня я, например, различаю MLRS и HIMARS. И я выучу все о NASAMS в деталях, — пообещал Резников.

Ранее стало известно, что снизить эффект от накачивания украинских войск вооружением НАТО можно, нанося удары по железным дорогам, мостам и иным коммуникациям, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. При этом, по его словам, пока трудно сказать, каким именно будет ответ российской стороны на поставки США ракет дальнего действия Киеву.