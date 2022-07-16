Министр обороны Украины Алексей Резников не ответил на вопрос об эффективности ракетных комплексов NASAMS, которые Киеву поставят США. Глава военного ведомства сослался на то, что он «не ракетчик, а юрист», сообщает РИА Новости.
Два зенитно-ракетных комплекса NASAMS поставят Киеву в рамках нового пакета военной помощи Вашингтона на сумму около $820 млн. Резников поблагодарил партнеров за серьезную помощь. При этом он заметил, что две боевые системы не смогут «защитить все небо Украины». На уточняющий вопрос, а какую именно часть страны они защитят, министр ответил уклончиво.
Я не готов ответить. Я не ракетчик, я — адвокат, юрист на посту министра обороны. Поэтому сейчас я не готов вам сказать. Но я быстро учусь. Я могу рассказать вам про другие виды вооружений, про которые я раньше даже понятия не имел. А сегодня я, например, различаю MLRS и HIMARS. И я выучу все о NASAMS в деталях, — пообещал Резников.
Ранее стало известно, что снизить эффект от накачивания украинских войск вооружением НАТО можно, нанося удары по железным дорогам, мостам и иным коммуникациям, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. При этом, по его словам, пока трудно сказать, каким именно будет ответ российской стороны на поставки США ракет дальнего действия Киеву.