В США сообщили о передаче Украине 12 РСЗО HIMARS Пентагон: США передали Украине 12 из более 20 выделенных РСЗО HIMARS

Фото: AFLO/Global Look Press

Высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS

США уже передали Украине 12 из более 20 выделенных реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает РИА Новости. Он отметил, что переданные установки будут обладать дальностью действия до 80 километров.

США вместе с союзниками выделили Украине более 20 РСЗО HIMARS. 12 из них уже переданы, — сообщил Кирби.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев ожидает в текущем году поставки западными партнерами зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также ракет дальнего радиуса действия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Запад не просто накачивает Украину оружием, но и заставляет использовать его более рискованно. Он предупредил, что в случае поставок Киеву дальнобойного оружия географические задачи спецоперации расширятся.