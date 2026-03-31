Раскрыт маршрут атаковавших Ленобласть дронов ВСУ

Дроны ВСУ, направлявшиеся в сторону Ленинградской области, могли пролететь над территорией Эстонии, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Воздушная угроза была объявлена в населенном пункте Рапла примерно в 150 км от границы с Россией.

По данным канала, дроны не могли так сильно сбиться с курса из-за российской РЭБ.

Ранее губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и центра соцзащиты.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ использовали для ударов по Ленинградской области современные беспилотники модели FP-1, запускаемые через территорию прибалтийских стран. По информации канала, Литва, Латвия и Эстония предоставили свое воздушное пространство и создали специальный коридор для пролета украинских аппаратов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть. По его словам, угрозы их жизни нет.