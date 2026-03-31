31 марта 2026 в 10:38

Раскрыт маршрут атаковавших Ленобласть дронов ВСУ

Дроны ВСУ к Ленобласти могли лететь через территорию Эстонии

Фото: Социальные сети
Дроны ВСУ, направлявшиеся в сторону Ленинградской области, могли пролететь над территорией Эстонии, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». Воздушная угроза была объявлена в населенном пункте Рапла примерно в 150 км от границы с Россией.

По данным канала, дроны не могли так сильно сбиться с курса из-за российской РЭБ.

Ранее губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и центра соцзащиты.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ использовали для ударов по Ленинградской области современные беспилотники модели FP-1, запускаемые через территорию прибалтийских стран. По информации канала, Литва, Латвия и Эстония предоставили свое воздушное пространство и создали специальный коридор для пролета украинских аппаратов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три человека, в том числе двое детей, пострадали при атаке ВСУ на Ленобласть. По его словам, угрозы их жизни нет.

Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
В Госдуме предложили способ защитить покупателей от ИИ-контента
В России объяснили, какой закон сейчас сильнее международного права
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

