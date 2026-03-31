Омич насильно удерживал подростка и стриг его

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после сообщений об издевательствах над 15-летним подростком в Омске, заявил Telegram-канал регионального управления СК РФ. Установлено, что мужчина силой удерживал ребенка и срезал ему часть волос.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как неизвестный тащит мальчика за волосы между гаражами. При этом подросток раздет до пояса, несмотря на прохладную погоду. Затем один из взрослых держит ему руки за спиной, а другой срезает с головы крупные пряди волос.

Следственными органами СК России по Омской области, по материалам из СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сказано в сообщении.

