Омич насильно удерживал подростка и стриг его

Подростка силой удерживали и постригли в Омске

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве после сообщений об издевательствах над 15-летним подростком в Омске, заявил Telegram-канал регионального управления СК РФ. Установлено, что мужчина силой удерживал ребенка и срезал ему часть волос.

На появившихся в соцсетях кадрах видно, как неизвестный тащит мальчика за волосы между гаражами. При этом подросток раздет до пояса, несмотря на прохладную погоду. Затем один из взрослых держит ему руки за спиной, а другой срезает с головы крупные пряди волос.

Следственными органами СК России по Омской области, по материалам из СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сказано в сообщении.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Курской области. Инцидент произошел в Железногорске, где несовершеннолетний ранил сверстника из пневматического пистолета. Следственные органы начали проводить проверку по факту произошедшего.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
