31 марта 2026 в 11:51

Иранские ракеты приземлились на базы США

Иран атаковал американские базы в ОАЭ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иран нанес новые удары ракетами и беспилотниками по военным базам США в ОАЭ, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB. Пока неизвестно о последствиях атаки и возможных жертвах.

В конце февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под атаки попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции объявил об ответе и нанес удары по Израилю. Кроме того, атакам подверглись американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что авианосные группы ВМС США отошли от берегов Ирана примерно на одну тысячу километров от Ирана. Заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави также назвал корабли уязвимой точкой американце.

До этого над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно, F-35. Воздушную цель поразили над западной частью города. Позже Корпус стражей Исламской революции заявил о втором за два часа сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper в небе над Исфаханом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд признал законным ограничение доступа к YouTube в России
Лерчек погасила долг перед ФНС
В ТПП назвали последствия высокой ключевой ставки
Врач озвучила правила составления апрельского гардероба
Отец Маска рассказал о любимом городе в России
Кабмин выделил деньги на поддержку детей военных
Названы тревожные последствия переизбрания Орбана
В Лондоне заявили, что «эталонные» десантники США уже на Ближнем Востоке
Сальдо заявил о мертвой зоне для ВСУ в Херсоне
«Дверь открыта»: Лавров поставил Западу ультиматум для переговоров
Почему не работает Telegram сегодня, 31 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 31 марта: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Лавров обвинил США и Израиль в нечестной игре
Юрист рассказала, когда открывается запись в школы
Лыжница Непряева описала атмосферу на Олимпиаде-2026
В MAX появился раздел для упрощенного подключения бизнеса к сервисам
Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями
Украинский дрон взорвался у жилых домов в Эстонии
В ТПП оценили «двухскоростное» регулирование внешней торговли
Путин обсудил инвестпроекты в энергетике с лидером арабской страны
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

