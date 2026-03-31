Иранские ракеты приземлились на базы США

Иран нанес новые удары ракетами и беспилотниками по военным базам США в ОАЭ, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB. Пока неизвестно о последствиях атаки и возможных жертвах.

В конце февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Под атаки попали крупнейшие города страны, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции объявил об ответе и нанес удары по Израилю. Кроме того, атакам подверглись американские военные объекты в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что авианосные группы ВМС США отошли от берегов Ирана примерно на одну тысячу километров от Ирана. Заместитель главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал Али Фадави также назвал корабли уязвимой точкой американце.

До этого над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно, F-35. Воздушную цель поразили над западной частью города. Позже Корпус стражей Исламской революции заявил о втором за два часа сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper в небе над Исфаханом.