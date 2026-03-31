31 марта 2026 в 11:53

Суд удвоил срок заключения бывшему мэру Салавата

Mash Batash: экс-мэру Салавата Миронову назначили шесть лет лишения свободы

Бывшему главе Салавата Игорю Миронову увеличили срок заключения в два раза, сообщил Telegram-канал Mash Batash. Экс-чиновник проведет в колонии шесть лет. Дополнительный срок был добавлен по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекшем серьезные последствия.

Также суд обязал Миронова возместить ущерб в размере почти 11 млн рублей. Бывшему чиновнику запрещено занимать руководящие должности в органах власти в течение двух с половиной лет.

Дело против него возбудили в марте 2023 года. Миронов возглавлял Салават с мая 2020 года по октябрь 2024 года. Его дело получило широкую огласку после судебного разбирательства с пенсионеркой Светланой Дублистовой. В 2023 году пожилая женщина написала пост о мэре в соцсетях и добавила к нему цитату «Вор должен сидеть в тюрьме». Миронов потребовал взыскать с пенсионерки 500 тыс. рублей.

Ранее Бийский городской суд Алтайского края приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника МЧС России Виктора Великодного к 11 годам колонии общего режима за хищение организованной группой сотен миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, его также лишили специального звания и государственной награды.

