В Совфеде рассказали о патриотической экспедиции «Код Непокоренных»

В Совете Федерации подвели итоги приема заявок на участие в патриотической экспедиции «Код Непокоренных — 2026», участники которой пройдут по городам-героям и городам воинской славы, заявил NEWS.ru сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин. По его словам, конкурс привлек внимание более 1,5 тыс. молодых людей из России и Белоруссии.

Мы подвели итог приема заявок на участие в масштабной российско-белорусской патриотической экспедиции «Код Непокоренных — 2026». Конкурсный отбор проходил с 4 по 29 марта и собрал 1,5 тыс. заявок от молодых лидеров из России и Республики Беларусь. Все анкеты переданы на рассмотрение конкурсной комиссии. В ближайшее время экспертное жюри определит 100 участников, которые отправятся в экспедицию по городам воинской славы и городам-героям. Список счастливчиков мы опубликуем в ближайшее время, — пояснил Волошин.

Он отметил, что молодые люди отправятся по маршруту с 9 по 19 мая, охватывающему города воинской славы и города-герои, включая Мурманск, Санкт-Петербург, Смоленск и Минск. По его словам, высокий интерес к проекту подтверждает значимость темы сохранения исторической памяти и развития сотрудничества молодежи двух стран.

Сейчас начинается самый волнительный этап — выбор 100 человек. Именно они с 9 по 19 мая пройдут маршрутом «Кода Непокоренных». Уверен, финальный состав станет сильной командой единомышленников. Ребята пройдут путь по городам-героям и городам воинской славы: Мурманск, Кандалакша, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск, Минск. Для участников мы подготовили насыщенную программу: посещение памятных мест и музеев, встречи с ветеранами и общественными деятелями, образовательные дискуссии, культурные события, спортивные активности и проектная работа по популяризации музеев среди молодежи. Убежден, что «Код Непокоренных» — это возможность стать частью маршрута, который соединяет города, поколения и общую историю, — сказал Волошин.

