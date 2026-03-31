В России сократился незаконный оборот потребительских товаров Мантуров: незаконный оборот потребтоваров в РФ упал до менее 10%

Незаконный оборот потребительских товаров в России упал с 17% до менее 10%, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время совещания во главе с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства РФ, речь идет об изменениях за последние пять лет.

Средняя доля незаконного оборота по товарам массового потребительского спроса снизилась за последние пять лет с 17% до уровня ниже 10%, — сказал Мантуров.

Ранее сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли незаконную деятельность жителей Волгодонска и Батайска, связанную с нелегальным оборотом 19 тонн контрафактной рыбной продукции. Стоимость изъятых биоресурсов оценивается в 2 млн рублей. Правоохранители изъяли всю продукцию.

До этого пресс-служба Федеральной таможенной службы сообщила, что в Санкт-Петербурге таможенники пресекли деятельность преступной группы, незаконно ввозившей в город табачную продукцию без маркировки. Пятеро подозреваемых были задержаны прямо во время разгрузки прибывшей из Москвы фуры.