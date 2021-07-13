Пять стран Европы присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии

Пять не входящих в ЕС стран присоединились к экономическим санкциям против Белоруссии, принятым в Брюсселе. Об этом рассказал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.

Ограничительные меры в отношении Минска начали действовать 25 июня. Они касаются в том числе экспорта в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения, а также торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьём и оборудованием для производства табака и табачных изделий.

Страны-кандидаты [на вступление в ЕС] Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия присоединились к решению Евросоюза. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принял это обязательство к сведению и приветствует его, — отметил Боррель.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ограничить транзит товаров из Германии в Россию и Китай в рамках противодействия санкциям Запада против республики. Белорусский лидер напомнил, что власти уже принимали подобные меры в отношении Skoda и Nivea. Лукашенко объяснил, что необходимо против немцев принять все меры, «чтобы они почувствовали, что такое Беларусь».