Пусть уходит: австрийцы раскрыли истинное отношение к экс-канцлеру Курцу

За окончательный уход из политики бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца выступает более 60% населения страны. Таковы данные опроса общественного мнения, который проводился для агентства печати АРА и телеканала ATV.
По данным опроса, за то, чтобы Курц
Себастьян Курц ушёл в отставку с должности канцлера Австрии 9 октября. Это произошло на фоне расследования против него, проводимого антикоррупционной прокуратурой. В качестве преемника Курц предложил тогдашнего руководителя МИД Шалленберга.
Против Курца и девяти его приближённых ведётся дело о коррупции и взяточничестве. Речь идёт о предполагаемом подкупе СМИ в 2016–2018 годах ради публикаций опросов, содержащих положительные отклики об Австрийской народной партии.