Пусть уходит: австрийцы раскрыли истинное отношение к экс-канцлеру Курцу

За окончательный уход из политики бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца выступает более 60% населения страны. Таковы данные опроса общественного мнения, который проводился для агентства печати АРА и телеканала ATV.

По данным опроса, за то, чтобы Курц оставил пост председателя Австрийской народной партии (АНП) и её фракции в парламенте, высказались 65% опрошенных. За то, чтобы он остался на этих должностях, выступают 27% жителей страны. В качестве наиболее подходящего политика на должности руководителя АНП граждане видят действующего канцлера Александера Шалленберга.

Себастьян Курц ушёл в отставку с должности канцлера Австрии 9 октября. Это произошло на фоне расследования против него, проводимого антикоррупционной прокуратурой. В качестве преемника Курц предложил тогдашнего руководителя МИД Шалленберга.

Против Курца и девяти его приближённых ведётся дело о коррупции и взяточничестве. Речь идёт о предполагаемом подкупе СМИ в 2016–2018 годах ради публикаций опросов, содержащих положительные отклики об Австрийской народной партии.