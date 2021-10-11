Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг принял присягу

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера страны после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Торжественная церемония прошла в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

Шалленберг представляет консервативную Австрийскую народную партию (АНП). До этого он являлся министром иностранных дел. Вместо него на этот пост назначен Михаэл Линхарт.

Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне. Он является юристом по образованию, обучался в университетах Вены и Парижа. С 1997 года Шалленберг работает в системе МИД Австрии.

Ранее 9 октября Курц объявил, что уходит в отставку из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. При этом, по словам политика, он останется лидером Австрийской народной партии и продолжит работу в качестве депутата парламента.

До этого в кабинетах доверенных лиц Курца прошли обыски. Это было связано с подозрением в подкупе СМИ. Следственные мероприятия прошли утром 6 октября в ведомстве федерального канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), а именно — у официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.