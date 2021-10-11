Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг принял присягу

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера страны после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Торжественная церемония прошла в Вене. Об этом сообщает ТАСС.
Шалленберг
Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне. Он является юристом по образованию, обучался в университетах Вены и Парижа. С 1997 года Шалленберг работает в системе МИД Австрии.
Ранее 9 октября Курц объявил, что уходит в отставку из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. При этом, по словам политика, он останется лидером Австрийской народной партии и продолжит работу в качестве депутата парламента.
До этого в кабинетах доверенных лиц Курца прошли обыски. Это было связано с подозрением в подкупе СМИ. Следственные мероприятия прошли утром 6 октября в ведомстве федерального канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), а именно — у официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.