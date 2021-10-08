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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке

20:51, 09 октября 2021
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке Себастьян Курц Фото: TOBIAS STEINMAURER via imago-images.de/Global Look Press
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Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил 9 октября, что уходит в отставку из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Он предложил президенту республики Александеру Ван дер Беллену назначить исполняющим обязанности главы правительства министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга, передаёт ТАСС.

При этом, по словам политика, он останется лидером Австрийской народной партии и продолжит работу в качестве депутата парламента.

Ранее сообщалось, что в кабинетах доверенных лиц канцлера Австрии Себастьяна Курца прошли обыски. Это было связано с подозрением в подкупе СМИ. Следственные мероприятия прошли утром 6 октября в ведомстве федерального канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), а именно — у официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.

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