У доверенных лиц канцлера Австрии прошли обыски

В кабинетах доверенных лиц канцлера Австрии Себастьяна Курца прошли обыски. Следственные действия связаны с подозрением в подкупе СМИ, пишет газета Die Presse.

По данным издания, следственные мероприятия прошли утром 6 октября в ведомстве федерального канцлера и штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), а именно, у официального представителя канцлера Йоханнеса Фришманна, уполномоченного по работе со СМИ Геральда Флейшманна и советника Штефана Штайнера.

В материале отмечается, что обыски связаны с подозрением в подкупе газеты Österreich за публикации положительных отзывов о партии канцлера. Авторы утверждают, что прокуратура расследует дело о взяточничестве и коррупции в отношении упомянутых политиков, а также экс- министра по делам семьи Софи Кармасин и исследовательницы общественного мнения медиагруппы Österreich Сабины Байншаб. Курца подозревают в пособничестве.

По словам заместителя генерального секретаря Габи Шварц, целью обысков является нанесение урона канцлеру и его партии. Она предположила, что происходящее может оказаться политической постановкой «для достижения эффекта шоу». Себастьян Курц 6 октября находится на саммите Евросоюза в Словении.

В мае 2019 года СМИ опубликовали материал, где сообщили, что у них имеется видеозапись с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. На кадрах он якобы обсуждает продажу австрийского издания Kronen Zeitung россиянке взамен на помощь на предстоящих парламентских выборах. Материал спровоцировал развал коалиционного правительства и назначение досрочных парламентских выборов.