Прорвавшегося в Ватикан автолюбителя отправили в психбольницу Прорвавшегося на автомобиле в Ватикан мужчину отправили на психиатрическое лечение

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Ватикан

Мужчину, прорвавшегося на автомобиле на территорию Ватикана, отправили на принудительное лечение в психиатрическое отделение римской больницы. Об этом сообщает служба печати Святого престола. Инцидент произошел вечером 18 мая у ворот Святой Анны, где обычно в такое время не бывает машин и пешеходов. На следующий день мужчину допросили в присутствии адвоката.

Учитывая его состояние, водитель автомобиля был доставлен в психиатрическое отделение больницы Санто-Спирито-ин-Сассия для принудительного лечения, — говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.

Как сообщалось, в четверг около 20:00 по местному времени (21:00 мск) автомобиль, несмотря на запреты, прорвался через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана на территорию города-государства. При попытке остановить нарушителя сотрудник жандармерии выстрелил из пистолета по колесам автомобиля, однако тот продолжил движение.

После того как нарушителя задержали, он был направлен в камеру предварительного заключения. Также его осмотрели медики, которые констатировали у мужчины «тяжелое психофизическое состояние».

Ранее ватиканский сайт il Sismografo сообщил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять спецпосланников папы римского. Святой престол перед этим предложил отправить своих представителей в Москву и Киев для обсуждения возможности проведения переговоров между конфликтующими сторонами.