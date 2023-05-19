Жандармерия обстреляла автомобиль, прорвавшийся на территорию Ватикана Жандарм открыл огонь по колесам автомобиля, который без разрешения въехал в Ватикан

Фото: Inetti-Picciarella/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Вечером 18 мая на территорию Ватикана без разрешения въехал автомобиль, за рулем которого находился мужчина в возрасте около 40 лет. Один из жандармов открыл огонь по колесам транспортного средства. Водитель авто задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Сообщается, что машина прорвалась через посты Папской швейцарской гвардии и жандармерии Ватикана на территорию города-государства на высокой скорости, несмотря на запрет. При попытке остановить нарушителя, сотрудник жандармерии выстрелил из пистолета по колесам автомобиля. Пуля попала в левое переднее крыло. однако машина продолжила движение.

В результате водитель проехал во двор Святого Дамаза к Апостольскому дворцу, где покинул автомобиль и был задержан жандармами.

Его осмотрели врачи из управления здравоохранения и гигиены Ватикана. Они констатировали у нарушителя «тяжелое психофизическое состояние». Мужчину поместили в камеру предварительного заключения в казарме жандармерии.

Ранее папа римский Франциск рассказал агентству Reuters, что Ватикан проводит собственную миссию, направленную на урегулирование украинского конфликта. Глава католической церкви при этом признался, что она пока не является публичной. Понтифик пообещал рассказать о ней, как только будут обнародованы детали по ней, но не уточнил, когда это может произойти.