Папа римский рассказал о тайной миссии Ватикана по Украине Папа римский: идет работа в рамках миротворческой миссии по Украине, но она непублична

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Папа римский Франциск рассказал Reuters, что Ватикан проводит собственную миссию, направленную на урегулирование украинского конфликта. Глава католической церкви при этом признался, что она пока не является публичной. Понтифик пообещал рассказать о ней, как только будут обнародованы детали по ней, но не уточнил, когда это может произойти.

Сейчас есть миссия, но пока она непублична, когда будет обнародована — можно будет сказать, — заявил папа римский Франциск.

Он призвал держать открытыми каналы для диалога и совместной работы, так как, по его словам, это единственный верный путь во время кризиса.

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что использовала все средства для предотвращения начала спецоперации России на Украине. По словам политика ее провал в этом вопросе не означает, что «попытки были напрасными». Экс-глава ФРГ при этом отметила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому мирные переговоры не нужны. Она добавила, что считает свою политику в отношении России правильной и подчеркнула, что поддерживает усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины после событий в Крыму в 2014 году в рамках минского процесса.