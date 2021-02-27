Прокуратура Рима расследует дело о поставках «Спутника V» через посредников

https://static.news.ru/photo/30ecf0bc-78f7-11eb-96e4-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специальное подразделение итальянских карабинеров, занимающееся делами в сфере здравоохранения, и прокуратура Рима начали расследование после того, как в офис чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури поступило предложение о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Отправителем предложения был посредник из Болгарии. Аппарат чрезвычайного комиссара сразу передал информацию в правоохранительные органы. Материалы дела также отправили в Интерпол, пишет Il Messagero.

Главы нескольких регионов Италии и раньше информировали о получении предложений от посредников о покупке вакцин от разных производителей. В случае с российским препаратом цену предлагалось обсудить на переговорах. Обычно посредники предлагают продать вакцины по завышенной в два-три раза стоимости.

Больше всего таких предложений получил губернатор региона Венето Лука Дзайя. Возможно, причиной интереса посредников к нему стало то, что региональный глава объявил о начале поиска дополнительных каналов поставок вакцин. Дзайя направил в компетентные органы запрос на разрешение приобретения вакцин в третьих странах. При этом губернатор уточнил, что речь о российском препарате не идёт, так как он не получил одобрения от европейского регулятора.

Лидер входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини не исключил приобретение «Спутника V» в будущем.

Как писал NEWS.ru, вакцина «Спутник V» прошла регистрацию более чем в 30 странах мира. В их числе Алжир, Аргентина, Белоруссия. Боливия, Венгрия, Египет, Мексика, Турция, Черногория и другие. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что препарат зарегистрирован и в его стране. Он отметил, что поставки препарата в республику начнутся «уже скоро».