Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда Гонсалес подозревает предпринимателя Михаила Фридмана в незаконной попытке приобрести разработчика мобильных сервисов Zed World Wide (ZWW) в 2016 году.
В судебных материалах сотрудник ведомства называет действия структур бизнесмена «рейдерской атакой». Основатель «Альфа-групп», в свою очередь, отрицает намерение купить ZWW. Кроме того, миллиардер опроверг информацию о том, что контролировал компании, якобы уличённые в противоправных действиях, передаёт газета
Ранее Гонсалес высказывал предположение, что основатель «Альфа-групп» оказывал воздействие на финансовое состояние Zed через третьих лиц. Отмечалось, что таким образом Фридман мог с выгодой для себя воспользоваться ситуацией, возникшей в связи с банкротством группы.
В октябре 2016 года российские инвесторы сделали предложение о приобретении оказавшейся на грани банкротства группы Zed за €20 млн. В итоге сделка не состоялась, писал News.ru.
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