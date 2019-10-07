https://static.news.ru/photo/a19359b2-e8d6-11e9-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Михаил Фридман Фото: LetterOne Group/Wikimedia

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда Гонсалес подозревает предпринимателя Михаила Фридмана в незаконной попытке приобрести разработчика мобильных сервисов Zed World Wide (ZWW) в 2016 году.

В судебных материалах сотрудник ведомства называет действия структур бизнесмена «рейдерской атакой». Основатель «Альфа-групп», в свою очередь, отрицает намерение купить ZWW. Кроме того, миллиардер опроверг информацию о том, что контролировал компании, якобы уличённые в противоправных действиях, передаёт газета Financial Times .

Ранее Гонсалес высказывал предположение, что основатель «Альфа-групп» оказывал воздействие на финансовое состояние Zed через третьих лиц. Отмечалось, что таким образом Фридман мог с выгодой для себя воспользоваться ситуацией, возникшей в связи с банкротством группы.

В октябре 2016 года российские инвесторы сделали предложение о приобретении оказавшейся на грани банкротства группы Zed за €20 млн. В итоге сделка не состоялась, писал News.ru.