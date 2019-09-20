https://static.news.ru/photo/591766fa-dbb7-11e9-822a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Фридман Фото: 2012' Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Российскому бизнесмену Михаилу Фридману, основателю «Альфа-групп», испанские власти не предъявляли официальных обвинений в уголовном или другом правонарушении, связанном с банкротством группы Zed. Об этом 20 сентября сообщил журналистам представитель предпринимателя в Лондоне.

В настоящее время правоохранительные органы Испании начали проводить предварительное расследование.

На этой стадии господин Фридман является лишь подследственным, — приводит «Интерфакс» слова представителя бизнесмена.

Ранее испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда высказывал предположение, что основатель «Альфа-групп» оказывал воздействие на финансовое состояние Zed через третьих лиц. Отмечалось, что таким образом Фридман мог с выгодой для себя воспользоваться ситуацией, возникшей в связи с банкротством группы.

В октябре 2016 года российские инвесторы сделали предложение о приобретении оказавшейся на грани банкротства группы Zed за 20 миллионов евро. В итоге сделка не состоялась.

Ранее News.ru писал, что бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского подозревают в вымогательстве 50 миллионов долларов у совладельцев Альфа-Банка Михаила Фридмана и Петра Авена. Он угрожал предпринимателям обнародовать компромат на них.