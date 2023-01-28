Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен Глава МИД Швеции Билльстрем: процесс вступления в НАТО приостановлен после сожжений Корана

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Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за акций с сожжением Корана, заявил в беседе с Expressen глава МИД страны Тобиас Билльстрем. По его словам, Турция отказалась от трехсторонних переговоров с Швецией и Финляндией. Министр выразил надежду на возобновление переговоров и последующее вступление в Альянс летом 2023 года.

События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но, конечно, важно то, что без завершенного меморандума мы не выполним свою часть работы, и поэтому правительство теперь также вкладывает энергию и время для того, чтобы нам двигаться вперед в этом процессе. Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе, — сказал Билльстрем.

21 января шведские активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Акция была согласована с местными властями. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.

27 января Палудан повторил свою недавнюю акцию с сожжением Корана в Дании. Он сжег священную для мусульман книгу у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.

После инцидента МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию в Копенгагене.

Позднее председатель шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф пригрозил Турции сжечь еще сотню Коранов в ответ на гневную реакцию со стороны Анкары. Он заявил, что речь идет не столько о вступлении в НАТО, сколько о свободе слова и самовыражения. При этом он выразил сожаление, что его слова и действия могут привести к отказу о вступлении в Альянс.