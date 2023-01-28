Шведский политик Йомсхоф предложил сжечь еще сотню Коранов

Фото: Fred de Noyelle / Godong/Global Look Press

Председатель шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф пригрозил Турции сжечь еще сотню Коранов в ответ на гневную реакцию со стороны Анкары, передает Expressen. Он заявил, что речь идет не столько о вступлении в НАТО, сколько о свободе слова и самовыражения. При этом он выразил сожаление, что его слова и действия могут привести к отказу о вступлении в Альянс.

Считая реакцию Турции на сожжение Расмусом Палуданом Корана перед посольством Турции в Швеции необоснованной. На гнев Турции следует ответить сожжением еще ста Коранов. Можно богохульствовать, а можно оскорбить. Это часть свободы мнения и выражения. Свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО, — сказал Йомсхоф.

При этом он предложил приравнять к преступлению сожжение флага Швеции. По его мнению, жителям страны необходимо объединиться вокруг флага.

Накануне радикальный правый политик Расмус Палудан повторил свою недавнюю акцию с сожжением Корана в Дании. Он сжег священную для мусульман книгу у мечети в Копенгагене, а также пригрозил сделать то же самое у посольства Турции в датской столице.

После инцидента МИД Турции вызвал посла Дании в Анкаре и выразил протест в связи с разрешением провести акцию в Копенгагене.