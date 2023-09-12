Проблемы ВСУ с дронами повергли в ужас британское командование Британский генерал Сандерс: ВСУ теряют 40% дронов из-за ошибок операторов

Фото: МО Украины

Украинская армия теряет почти каждый второй беспилотник из-за ошибок операторов, сообщил глава Генштаба Вооруженных сил Британии Патрик Сандерс. По его словам, которые приводит ТАСС, такая статистика поражает, учитывая важность дронов в рамках боевых действий.

Меня поразил тот факт, что в ходе развивающегося конфликта на Украине с применением беспилотников 40% потерь происходят из-за ошибок операторов. Когда ведется столь ожесточенная борьба электромагнитными волнами и автоматика дает сбои, мастерство операторов выходит на передний план, — сказал генерал.

Он подчеркнул, что Лондон сделал определенные выводы из ситуации на Украине. Британское командование намеревается сконцентрировать усилия на подготовке военных специалистов в киберсфере, а также операторов БПЛА. Кроме того, армия будет наращивать количество имеющихся дронов.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что с начала боевых действий Киев приобрел для нужд ВСУ тысячи беспилотных летательных аппаратов местного производства. Ведомством приобретались беспилотники 28 различных моделей, включая барражирующие боеприпасы, FPV-дроны и БПЛА самолетного типа.