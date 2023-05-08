Приглашение Зеленской на коронацию Карла III вызвало споры в соцсетях Пользователи соцсетей нашли ошибку в слове «Украина» в приглашении Зеленской на коронацию Карла III

Фото: Ddp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Фото приглашения на коронацию британского монарха Карла III, которое опубликовала в Twitter супруга президента Украины Елена Зеленская, вызвало споры среди пользователей. Часть из них усмотрела в приглашении орфографическую ошибку в написании названия страны.

По мнению некоторых пользователей, составители приглашения пропустили латинскую букву r в слове Ukraine. Другие сочли, что в открытке используется староанглийская скоропись, в которой возможно слияние стоящих рядом букв k и r. В этом случае буква имеет петлю в верхней части, как это написано в приглашении.

Коронация Карла III проходила 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Это была первая подобная церемония за последние 70 лет британской истории. На ней присутствовали свыше двух тысяч человек. Вместе с Карлом была также коронована его супруга Камилла.

Ранее сообщалось, что Лондон не пригласил на коронацию Карла III лидеров России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы. Кроме того, стало известно, что не все члены королевской семьи присутствовали на церемонии. В частности, от участия в ней отказалась Меган Маркл — жена младшего сына Карла III, принца Гарри.