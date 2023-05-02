Британия не захотела звать представителей России на коронацию Карла III Reuters: Британия не пригласила на коронацию Карла III лидеров России, Белоруссии и Ирана

Великобритания не пригласила на коронацию британского монарха Карла III лидеров России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По данным агентства, приглашение также не получили представители Белоруссии, Ирана и некоторых других стран.

Великобритания не направляла приглашения на церемонию коронации короля Карла лидерам России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы, — указано в сообщении.

Официальная церемония коронации нового правителя Соединенного Королевства пройдет 6 мая 2023 года.

Sky News ранее сообщил, что Король Великобритании наденет на свою коронацию мантию короля Георга VI. По информации издания, в последний раз мантию использовали на коронации дедушки Карла III в 1937 году. Журналисты добавили, что супруга короля наденет на торжественное мероприятие мантию длиной 5,5 метра, которую изготовили для коронации Елизаветы II в 1953 году.

До этого сообщалось, что младший сын короля Великобритании принц Гарри все-таки прилетит в Лондон на коронацию отца 6 мая. При этом его супруга Меган останется с детьми в Калифорнии. Эта новость положила конец спекуляциям о том, примет ли пара приглашение Карла III. Ранее король позвал сына и невестку на главное торжество своей жизни вопреки всем скандальным заявлениям, которые те сделали в последние месяцы.