Президент Венгрии предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине

Фото: Global Look Press

Президент Венгрии Каталин Новак на встрече с послами зарубежных государств, работающими в Будапеште, предостерегла блок НАТО от втягивания в конфликт на Украине. Она призвала организацию руководствоваться прагматизмом, а не эмоциями. Новак также предложила дипломатам работать в духе взимного уважения к культурам друг друга. Слова главы венгерского государства приводит агентство MTI.

В этом вопросе нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт, — сказала Новак.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что неолиберальная модель глобализации выдохлась. Он отметил, что его тезис доказывают события последнего десятилетия и особенно конфликт на Украине. По словам Орбана, политика Запада ведет к возрождению блоков времен холодной войны.

Он также сообщил, что Венгрия планирует стать региональной державой в Центральной Европе. По его словам, страна сделает ставку на экономическое сотрудничество и посредничество.

При этом газета газета The Financial Times написала, что напряженные отношения между Будапештом и Киевом негативно влияют на единство Европейского союза (ЕС) в отношении ситуации на Украине. Глава венгерского исследовательского института Political Capital Петер Креко сказал изданию, что Венгрия в отличие от других стран ЕС старается поддерживать отношения с Москвой. Автор материала напомнил, что Венгрия зависима от российских энергоресурсов.