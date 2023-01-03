В США обвинили Венгрию в подрыве единства ЕС по Украине FT: напряженные отношения между Киевом и Будапештом сказываются на единстве ЕС по Украине

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Напряженные отношения между Будапештом и Киевом негативно влияют на единство Европейского союза (ЕС) в отношении ситуации на Украине, пишет газета The Financial Times. Глава венгерского исследовательского института Political Capital Петер Креко сказал изданию, что Венгрия в отличие от других стран ЕС старается поддерживать отношения с Москвой. Автор материала напомнил, что Венгрия зависима от российских энергоресурсов.

Венгрия раньше уже выступала за ослабление санкционного давления на Россию. Так, Будапешт блокировал участие Киева в заседаниях альянса НАТО и отказывался поставлять Украине вооружения, — сказано в публикации.

Отмечается, напряженности способствуют законы в отношении этнических венгров на Украине, которые Будапешт воспринимает как дискриминационные.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт давно дал понять, что не согласится на проведение комиссии Украина — НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству. Таким образом он ответил на сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО.