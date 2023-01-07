В Венгрии объявили о крахе неолиберальной модели глобализации Советник премьера Венгрии Орбан заявил, что неолиберальная модель глобализации выдохлась

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Неолиберальная модель глобализации выдохлась. Такое мнение высказал советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в статье для издания Mandiner. Он отметил, что его тезис доказывают события последнего десятилетия и особенно конфликт на Украине. По словам Орбана, политика Запада ведет к возрождению блоков времен холодной войны.

Неолиберальная модель глобализации выдохлась... События 2010-х годов, миграция, Brexit, а также победа Дональда Трампа показали, что неолиберальный мировой порядок работает уже не так хорошо, как раньше, поэтому все больше теряет свою легитимность, — написал советник.

Он также отметил, что в публикации изложил основные тезисы закрытого выступления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которое состоялось в конце декабря 2022 года.

По словам советника, уязвимость неолиберального миропорядка «в очередной раз обнажила» разразившаяся в 2020-м пандемия коронавируса, а окончательно точку над i поставил украинский кризис 2022 года. Как заявил Орбан, данный кризис «дал понять, что нынешнюю западоцентричность сохранить невозможно», поскольку «противники Запада стали сильнее».

Последнее стало возможно из-за того, что «неолиберальная доктрина» делала упор на качество сферы услуг, в то время как важнее было обратить внимание на промышленное производство. В результате промышленный потенциал стран Запада деградировал, подчеркнул Орбан.

Ранее обозреватель Financial Times Мартон Дуная написал, что серьезные разногласия между Украиной и Венгрией по большому количеству вопросов могут ослабить позиции Киева в имеющемся кризисе. По мнению журналиста, Будапешт уже заблокировал возможности республики сблизиться с НАТО и ЕС.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт давно дал понять, что не согласится на проведение комиссии Украина — НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству. Таким образом он ответил на сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО.