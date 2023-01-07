Венгрия планирует стать региональной державой за десять лет

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Венгрия планирует стать региональной державой в Центральной Европе, передает РИА Новости со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана. По его словам, страна сделает ставку на экономическое сотрудничество и посредничество.

На сегодня ясно, что самая большая стратегическая задача, стоящая перед Венгрией в ближайшее десятилетие, состоит в том, чтобы выйти из круга среднеразвитых стран и догнать развитые государства, а в пределах Центральной Европы достичь статуса региональной средней державы, — заявил Орбан.

Орбан считает, что времени на выполнение этой задачи осталось не более десяти лет.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт давно дал понять, что не согласится на проведение комиссии Украина — НАТО, пока Киев не вернет права венгерскому нацменьшинству. Таким образом он ответил на сообщения о том, что Будапешт заблокировал заседание комиссии Украина — НАТО.

Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ. По словам Сийярто, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.