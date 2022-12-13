Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на газ По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Министры энергетики стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь договоренности о предельной цене на газ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС. По его словам, дискуссии продолжатся на двустороннем уровне.

На заседании Энергетического совета состоялись продолжительные дебаты, на пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе. Европе энергетический кризис, но Брюссель, к сожалению, игнорирует этот факт. Потолок цен на газ — неправильный ответ, особенно в случае Венгрии, потому что без учета нашей особой ситуации, возникшей в силу нашего географического положения, это может легко поставить под угрозу безопасность энергоснабжения нашей страны, — написал Сийярто.

В Евросоюзе представители 12 стран потребовали снизить потолок цен на российский газ, написало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В материале издания отмечалось, что страны намерены смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. В списке государств в том числе оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, которые направили соответствующее предложение. Предложение было отправлено за четыре дня до экстренной встречи глав энергетических ведомств Евросоюза, которые должны согласовать этот вопрос.